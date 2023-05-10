Песков назвал переименование Польшей Калининграда в Крулевец "граничащим с безумием"

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Переименование властями Польши российского Калининграда в Крулевец "граничит с безумием", сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

"Это даже уже не русофобия, это такие граничащие с безумием процессы, которые происходят в Польше", – заявил Песков.

Комиссия по стандартизации географических названий Польши порекомендовала использовать польское название Крулевец для Калининграда. По мнению комиссии, русское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта. Кроме того, такое название воспринимается в Польше негативно, добавили польские эксперты.

Ранее протестующие в Варшаве не дали российскому послу возложить цветы на мемориальном кладбище. Толпа преградила путь дипломатам и потребовала снять с пиджака георгиевскую ленточку. Посол был вынужден уехать.

Москва выразила протест Варшаве в связи с инцидентом. Польская сторона была заранее проинформирована о мероприятии посольства на 9 мая, однако не предприняла действий по предотвращению провокаций, отметили в МИД РФ.

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