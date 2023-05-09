Москва заявит протест Варшаве из-за действий в отношении дипломатов РФ 9 мая – МИД

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Москва намерена заявить протест Варшаве из-за провокационных действий, направленных против дипломатов РФ 9 мая. Об этом на своем официальном сайте заявил МИД РФ.

"МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям протестующих. Польской стороне будет заявлен решительный протест", – говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что такие действия являются проявлением недружественного отношения со стороны Польши. Добавляется, что это показывает двуличие политики страны в оценке событий времен Второй мировой войны.

"Такая линия польских властей не останется без должной реакции", – подчеркивается в заявлении.

9 мая российскому послу в Польше и другим дипломатам не дали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Агрессивная толпа преградила дипломатам дорогу. Собравшиеся потребовали, чтобы посол снял георгиевскую ленту с пиджака. Он был вынужден уехать.

Кроме того, в апреле российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание учебного заведения. По словам посла РФ Сергея Андреева, польские власти применили силовые действия.

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