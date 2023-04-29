Посольство РФ освободит здание школы по требованию властей Польши

Фото: ТАСС/AP Photo/Czarek Sokolowski

Российское диппредставительство в Польше вынуждено освободить здание российской школы в Варшаве по требованию польских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла РФ Сергея Андреева.

Он рассказал, что польские власти применили силовые действия, хотя это дипломатическое здание является школой. Андреев поделился, что 29 апреля посольство вывезет из школы всех сотрудников, им уже подготовили квартиры в жилом комплексе.

Вместе с этим он добавил, что российская сторона заявит протест Польше из-за захвата дипломатического здания. По его словам, Варшава этими действиями нарушила Венскую конвенцию.

"Квалификация однозначная – это противоправное действие, нарушение Венской конвенции в дипломатических отношениях. Мы, естественно, заявим протест", – заявил Андреев.

Дипломат подчеркнул, что такие действия являются противоправными. В подобных условиях школа при посольстве РФ работать не может. Андреев заявил, что российская сторона найдет место для продолжения работы школы.

В субботу, 29 апреля, польские власти совместно с полиций ворвались в школу при российском посольстве на улице Келецкой в Варшаве. Они цепью с замком заблокировали ворота образовательного учреждения, а также сломали калитку.