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Население Польши готовят к возможной войне с Россией, что напоминает действия польской пропаганды межвоенного периода XX века. Таким мнением поделился автор Эугениуш Зинкевич в своей статье для Myśl Polska.

Он поделился, что с самого начала спецоперации на Украине следит за оценками ее хода среди польских экспертов: генералов в отставке, политиков, политологов и прочих. Согласно их мнению, Россия должна проиграть в конфликте. Однако, как пишет Зинкевич, нынешняя критическая обстановка ВСУ говорит об обратном.

Автор статьи также заявил, что французы и англичане постоянно обманывали поляков во время совместных войн. К примеру, французский дипломат времен наполеоновских войн Шарль Талейран заявлял, что для привлечения поляков на свою сторону достаточно использовать лесть и презрение к русским.

Кроме того, Зинкевич напомнил слова польского посла в Париже, который подтвердил возможность вступления Варшавы в войну с Россией.

"Чтобы сварить живую лягушку, нужно постепенно, медленно повышать температуру воды. Тогда лягушка, не успев опомниться, лишится жизни. А они и их семьи улетят в теплые страны, к своим тетушкам в Израиль", – заключил Зинкевич.

Ранее посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет. Он заявил, что конфликт на Украине – это сражение за то, чтобы сохранить ценности и культуру западных стран.

Позже в польском посольстве заявили, что слова дипломата были неверно интерпретированы и вырваны из контекста. Так, по сообщению дипмиссии, Росцишевский лишь предупредил о последствиях в случае поражения Украины и якобы возможном втягивании Россией в конфликт других европейских стран.

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