Пушков усомнился, что США поддержат Польшу в ее готовности противостоять России

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Сенатор Совфеда Алексей Пушков отметил, что польские власти надеются на поддержку американцев, говоря о готовности вступить в противостояние с Россией, если Украина проиграет. Однако он усомнился, что США готовы будут воевать. Такое мнение он высказал в своем официальном телеграм-канале.

Так Пушков прокомментировал недавнее заявление посла Польши во Франции Яна Эмерика Росцишевского, который сказал, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет.

"Очень самонадеянное заявление посла Польши в Париже. Впервые на языке у официального представителя Польши то, что у ее руководителей давно на уме. Однако вся смелость поляков зиждется на поддержке США. Уверены ли в Варшаве, что Вашингтон готов воевать?", – написал он в публикации.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Польша станет еще одной стороной конфликта на Украине, если в стране будет построен военный центр для так называемого "Польского добровольческого легиона".



Песков сравнил поставки Словакии и Польши МИГ-29 для ВСУ с утилизацией старой техники

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!