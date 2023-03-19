Посол Польши во Франции назвал условие, при котором Варшава вступит в конфликт с Москвой

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Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский сообщил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет.

"Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт", – сказал он в эфире LCI.

По его мнению, конфликт на Украине – это сражение за то, чтобы сохранить ценности и культуру западных стран. Поэтому так важно одержать победу, добавил Росцишевский.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине сражаются против России порядка 20 тысяч наемников из Польши. Он также сообщил, что порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте, и подчеркнул, что они умерли не на своей родине, а на Украине.

Позднее в МИД РФ сообщили, что Польша станет еще одной стороной конфликта на Украине, если в стране будет построен военный центр для так называемого "Польского добровольческого легиона".



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