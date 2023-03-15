В Польше заявили, что Киев скоро получит истребители МиГ-29 от нескольких стран

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Несколько стран в скором времени передадут Киеву истребители МиГ-29. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

"Подробности этих решений мы будем сообщать в соответствующее время. Эти решения принимаются в группе нескольких государств", – цитирует его РИА Новости.

По словам Мюллера, у Польши уже есть понимание, какие именно государства предоставят Украине боевые самолеты.

"Мы договорились, что такие решения они объявят в соответствующие сроки и в рамках соответствующих процедур", – сказал он.

До этого в Минобороны ФРГ заявили, что Германия поставит Украине танки Leopard 2 в ранее оговоренные сроки. При этом представитель ведомства уточнил, что планов о каких-либо новых пакетах военной помощи Киеву у германских властей пока нет.

В конце января стало известно, что Берлин принял решение о предоставлении Украине роты танков Leopard 2A6, которые стоят на вооружении бундесвера. Как сообщал глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, поставка танков может произойти уже в текущем марте.

В Германии заявили, что только 30% танков Leopard технически исправны

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