Посольство Польши во Франции заявило о неверной интерпретации слов посла о конфликте с РФ

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Посольство Польши во Франции прокомментировало слова своего дипломата Яна Эмерика Росцишевского о вступлении Варшавы в прямое противостояние с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипмиссии.

В посольстве заявили, что слова посла были неверно интерпретированы и вырваны из контекста. Так, по сообщению дипмиссии, Росцишевский лишь предупредил о последствиях в случае поражения Украины и якобы возможном втягивании Россией в конфликт других европейских стран.

Дипломат заявил, что Польша не находится в состоянии войны, подчеркнули в посольстве, однако делает все необходимое, чтобы оказать поддержку Киеву.

Ранее Росцишевский заявил, что Варшава может вступить в прямое противостояние с Москвой, если Киев проиграет. По его мнению, конфликт на Украине – это сражение за то, чтобы сохранить ценности и культуру западных стран.

В ответ на это сенатор Совфеда Алексей Пушков отметил, что польские власти надеются на поддержку американцев, говоря о готовности вступить в противостояние с Россией, если Украина проиграет. Однако он усомнился, что США готовы будут воевать.

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