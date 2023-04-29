Все сотрудники школы при посольстве РФ в Варшаве покинули здание

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Все сотрудники, работавшие в школе при посольстве РФ в Варшаве, покинул здание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника-посланника дипмиссии РФ в Польше Андрея Ордаша.

"Учителя и другие сотрудники, проживавшие на территории школы, покинули здание с личными вещами и переехали на другой объект российского дипломатического представительства в Варшаве", – сказал он.

Ордаш добавил, что посольство РФ сможет обеспечить продолжение учебного процесса всем ученикам заведения.

По его словам, польские власти позволили сотрудникам школы вывезти имущество в течение семи дней.

Ранее сообщалось, что на момент вторжения в школе находились 29 человек, среди которых были дети.

Российское диппредставительство в Польше вынудили покинуть здание школы 29 апреля. По словам посла РФ Сергея Андреева, польские власти применили силовые действия.

В МИД РФ заявляли, что вторжение в школу повлечет за собой жесткий ответ со стороны Москвы. Министерство добавило, что Москва видит в действиях Варшавы нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

