Алиханов предложил помочь Польше со строительством стены

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Калининградская область могла бы продать Польше кирпичи, чтобы помочь ей со строительством стены на границе с РФ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил губернатор региона Антон Алиханов.

"Думаю, с учетом стоимости газа обжигать кирпичи в Польше сильно дорого, но <...> мы готовы им, если надо, продать стройматериалы, пожалуйста. Даже со скидкой небольшой", – сказал с иронией чиновник.

Алиханов также высказался относительно опасений Польши из-за работы аэропорта Храброво. Он напомнил, что воздушная гавань работала в 2018 году во время чемпионата мира по футболу, никакой миграционной угрозы для Польши тогда не было, поскольку со стороны Калининграда "давно уже есть стена".

Польша начала строительство заграждений на границе с Калининградской областью 2 ноября. В Варшаве усиление мер безопасности объяснили доступностью калининградского аэропорта для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.



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