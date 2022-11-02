Песков прокомментировал возведение Польшей заграждений на границе с РФ

Фото: ТАСС/EPA/Adam Warzawa

В Кремле прокомментировали возведение Польшей заграждений на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

"Это польское, это дело поляков. Нужно у поляков спрашивать, чтобы они комментировали", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что Польша организовала возведение заграждений на границе с Калининградской областью. Вице-премьер, глава министерства нацобороны Мариуш Блащак отмечал, что подобные меры были приняты из-за того, что авиагавань Калининграда стала доступна для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

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