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Польша организовала возведение заграждений на границе с Калининградской областью, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера, главу министерства нацобороны Мариуша Блащака.

"Уже сегодня начнутся работы саперов по постройке временного заграждения на границе Польши и Калининградской области", – указал он.

По словам вице-премьера Польши, подобные меры были приняты из-за того, что авиагавань Калининграда стала доступна для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

Ранее сообщалось, что Польша начала подготовку к захвату своих "исторических земель" на западе Украины. Уточнялось, что варшавские власти приняли такое решение задолго до российской СВО.

Кроме того, отмечалось, что после этого возможен референдум о присоединении западных областей Украины к Польше. К этому моменту, выразили мнение эксперты, ВСУ уже будут полностью разгромлены, а киевское руководство сбежит на Запад.



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