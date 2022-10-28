Ульянов оценил претензии Польши к РФ о выплате репараций

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Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов оценил требования польских властей к РФ о компенсации ущерба, нанесенного Польше Советским Союзом в годы Второй мировой войны.

Также власти Польши потребовали 1,3 триллиона долларов от Германии в качестве репараций за ущерб. Сумма претензий к РФ будет рассчитана позднее.

"Относительно скромные требования. Они могли бы попросить 3 триллиона долларов. Результат был бы примерно таким же", – написал Ульянов в Twitter.

Ранее в МИД Польши заявили, что Варшава рассчитает потери за годы Второй мировой войны и потребует возмещения ущерба от России.

В министерстве пояснили, что расчет произведут с помощью исследований, которые применялись для анализа ущерба, причиненного Польше в результате немецкой агрессии и оккупации во время войны.

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