Польша изъяла базу отдыха под Варшавой, арендуемую посольством России с 1980-х годов

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Польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха "Скубянка" недалеко от Варшавы, которую российская дипмиссия арендовала с 1980-х годов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярки.

"В среду сотрудники Государственного лесничества изъяли и взяли под охрану имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве в лесничестве Яблонна под Варшавой", – сказал Сярка.

Он пояснил, что в настоящий момент уполномоченные ведомства проводят инвентаризацию и техническую оценку объектов. Сярка выразил надежду, что по итогам этого процесса будут предложены новые варианты использования этой территории.

Ранее стало известно, что Польша начала строительство заграждений на границе с Калининградской областью. Вице-премьер, глава министерства нацобороны Мариуш Блащак отмечал, что подобные меры были приняты из-за того, что авиагавань Калининграда стала доступна для рейсов с Ближнего Востока и из Африки.

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