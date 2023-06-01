В Польше начали заменять дорожные указатели "Калининград" на "Крулевец" – СМИ

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

В Польше в Варминско-Мазурском воеводстве происходит замена дорожных указателей. Так, российский город Калининград на них будет называться как "Крулевец", передает RT со ссылкой на польское издание Gazeta.pl.

По информации СМИ, замена знаков проходит на национальных дорогах 51 и 57. В общей сложности власти планируют установить 26 новых указателей.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши рекомендовала использовать польское название Крулевец вместо Калининграда.

Польская сторона считает, что российское название города является якобы искусственным и не имеет отношения к истории населенного пункта. Помимо этого, подобное название воспринимается в Польше негативно, отметили польские эксперты.

Ситуацию не оставили без внимания в Кремле. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что такое наставление является "граничащим с безумием". По его мнению, подобное уже сложно назвать русофобией.

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