Эстонский МИД не считает отмену образования на русском языке нарушением международных норм

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Отказ Эстонии от образования на русском языке не противоречит международным нормам и документам по правам человека, заявили в МИД республики. В ведомстве заявили, что решение отказаться от образования на языках национальных меньшинств полностью соответствует международным обязательствам Эстонии, сообщает ТАСС со ссылкой на местное издание Postimees.

По мнению министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна, договоры в сфере прав человека не требуют от государства предоставлять образование на каком-либо конкретном языке. При этом он считает, что у нацменьшинств Эстонии есть возможности для сохранения своего языка.

"Решение правительства о реформировании государственной системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, вне зависимости от их родного языка. Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования", – отметил глава МИД Эстонии.

Этим министр ответил на заявление экспертов, опубликованное управлением верховного комиссара ООН по правам человека.

"Отменяя обучение на языках меньшинств в дошкольных учреждениях и школах, новый закон серьезно ограничивает обучение на языках меньшинств в Эстонии, что противоречит международным документам по правам человека", – указывалось в сообщении.

Еще в декабре 2022 года парламент Эстонии утвердил закон, по которому вся система образования страны к 2033 году будет полностью переведена на эстонский язык. До 2025 года на государственный язык республики перейдут детсады и начальные школы. Сейчас в разных местах Эстонии работает 74 средних школы, где еще обучают на русском языке.

Ранее комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил изменить в эстонском языке названия двух российских городов. Калининград предложили переименовать в Кенигсберг, а Кингисепп – в Ямбург или Яаму. Данный вопрос планируют вынести на обсуждение в октябре.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов не стал комментировать заявления эстонцев.

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