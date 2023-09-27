Глава Калининградской области назвал глупостью идею Эстонии переименовать города РФ

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал глупостью предложение эстонских депутатов заменить в эстонском языке название Калининград на немецкое Кенигсберг. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Глупости не комментирую", – сказал он.

Тем временем первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в комментарии для RT связал идею эстонцев с желанием обойти другие страны Европы по уровню русофобии.

"Бывшим советским республикам неймется для того, чтобы показать Старой Европе, что они такие же русофобы, как и Польша, Франция, Германия, и хотят в этом общем ряду занимать первые места", – сказал депутат.

Он также указал на то, что сегодня в Эстонии и других странах Прибалтики "идет геноцид русского народа", а теперь они добрались до российского Калининграда. Страны ЕС могут предлагать что угодно, если им нечего делать, подытожил Водолацкий.

Накануне комитет по иностранным делам парламента Эстонии предложил изменить в эстонском языке названия двух российских городов: Калининграда – на Кенигсберг, а Кингисеппа – на Ямбург или Яаму. Данный вопрос вынесут на обсуждение в октябре.

