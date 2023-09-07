В Сенате Польши появилась комиссия по "российскому влиянию"

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В Сенате Польши появилась чрезвычайная комиссия по расследованию "российского влияния" на решения польских органов власти. Об этом информирует агентство РАР.

За создание такой комиссии голос отдали 49 сенаторов, один воздержался. Голосов против не было. Вице-спикер Сената Михал Каминьский сообщил, что первое собрание комиссии пройдет уже в четверг, 7 сентября.

Среди задач органа – выявление предполагаемых угроз со стороны спецслужб РФ и выработка механизмов противодействия таким угрозам. В состав комиссии попали семь сенаторов. Они будут осуществлять поиски признаков "российского влияния" начиная с 2005 года.

Новая комиссия стала вторым органом в Польше, который занимается расследованием данной темы. В мае польский лидер Анджей Дуда утвердил закон о создании госкомиссии по "российскому влиянию" на решения, принятые властями республики с 2007 по 2022 год.

После этого Еврокомиссия направила Польше сообщение о начале расследования в отношении закона "о российском влиянии". В ЕК подчеркивали, что проект противоречит европейским нормам. Он нарушает принципы демократии и требование отсутствия у закона обратной силы.