Медведев предложил варианты названий для городов Польши, "переименовавшей" Калининград

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в ответ на решение Польши переименовать Калининград в Крулевец предложил варианты названий для ее городов. Перечень наименований для польских городов политик опубликовал в своем англоязычном аккаунте в Twitter.

Ранее комиссия по стандартизации географических названий Польши порекомендовала использовать польское название Крулевец для Калининграда. По мнению комиссии, русское название города является "искусственным" и не имеет отношения к истории населенного пункта. Кроме того, такое название воспринимается в Польше негативно, добавили польские эксперты.

"Польские русофобы хотят научить всех истории. Им не по душе наименование Калининград. Вместо него предлагают писать Крулевец. Ну, тогда никакого им Кракова. Только Krakau", – заявил Медведев.

Гданьск он предложил называть Danzig, Щецин – Stettin, Познань – Posin, Вроцлав – Breslau. Список, по словам Медведева, можно продолжать бесконечно.

При этом саму Польшу политик предложил наименовать Варшавским герцогством или Царством Польским "в составе Российской Федерации как преемницы Российской империи".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя рекомендации польской комиссии, назвал подобное наставление "граничащим с безумием". По его словам, подобное уже сложно назвать русофобией.

