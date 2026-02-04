Столичные росгвардейцы спасли серую цаплю, пострадавшую от аномальных холодов

Фото: телеграм-канал "Росгвардия. Москва"

Росгвардейцы спасли серую цаплю, которая пострадала от аномальных холодов в столице. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии по Москве.

Во время обхода территории одного из охраняемых объектов внимание правоохранителей привлекло едва заметное движение в глубоком сугробе. Приблизившись, они увидели цаплю, у которой обледенели клюв и крылья.

Сотрудники ведомства осторожно вытащили птицу из снега и доставили в служебное помещение своего подразделения. Там пернатую отогрели, а затем ее передали в Центр реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Ветеринары подтвердили сильное переохлаждение, однако уточнили, что благодаря своевременной помощи росгвардейцев у цапли есть шансы на полное восстановление.

Ранее в Москве спасли собаку по кличке Боня, лапа которой застряла в решетке слива раковины. Прибывшие на место специалисты демонтировали решетку и с помощью бокорезов перекусили перемычки между отверстиями. Лапу Бони освободили тем же способом, который используют при снятии колец с опухших пальцев у людей.