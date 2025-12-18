Форма поиска по сайту

18 декабря, 17:33

Общество

Московские спасатели освободили собаку с застрявшей в раковине лапой

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

В Москве спасли собаку по кличке Боня, лапа которой застряла в решетке слива раковины. Об этом сообщила пресс-служба общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Инцидент произошел 18 декабря на Варшавском шоссе. Когда хозяйка мыла питомца, подушечки лапы Бони проскользнули в отверстия сливной решетки. Животное не смогло освободиться самостоятельно. Хозяева обратились за помощью к спасателям.

Прибывшие специалисты демонтировали решетку слива и с помощью бокорезов аккуратно перекусили перемычки между отверстиями, убрав выступающие элементы конструкции. Лапу собаки освободили тем же способом, который применяют при снятии колец с опухших пальцев у людей. Боня не пострадала.

Ранее в Москве специалисты спасли спаниеля по кличке Эльза, собака провалилась в канализационный люк. Животное оказалось на глубине 4 метров в водоотводном желобе, при этом голова питомца лежала на выступе над водой.

Спасатель спустился по лестнице в люк, посадил Эльзу в переноску и поднял на поверхность. Собака не получила серьезных травм.

