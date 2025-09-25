Спасатели поймали лису на стройплощадке у храма Христа Спасителя

Лису нашли и поймали на строительной площадке у храма Христа Спасителя на улице Волхонке. Об этом сообщается в телеграм-канале поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Уточняется, что лиса спряталась в месте складирования стройматериалов. Для ее освобождения пришлось применить петлю для ловли животных.

Лису посадили в переноску, а затем доставили в Московский зоопарк, где передали специалистам.

Ранее врачи Советской ветклиники помогли прозреть шарпею, которому не давали видеть кожные складки на голове. Щенку по кличке Лорд была назначена терапия, чтобы привести состояние глаз в норму. Со слов хозяйки, после операции он впервые увидел белый свет и "был в шоке".