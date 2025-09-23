Московские ветврачи восстановили зрение шарпею, удалив складки кожи над глазами

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Специалисты Советской ветклиники помогли прозреть шарпею, которому не давали видеть кожные складки на голове. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

В ведомстве отметили, что 4,5-месячный щенок по кличке Лорд попал на прием к хирургу-офтальмологу Наталье Павловой.

"Характерные для данной породы кожные складки у этого щенка были избыточными: они полностью закрывали глаза. Малыш практически жил во тьме, к тому же из-за нависших век развился хронический кератит и эрозия роговицы", – добавили в пресс-службе.



столичная госветслужба Сначала складки пробовали зафиксировать временными швами в надежде на то, что с возрастом у щенка они придут в норму, но результата это не дало. "Поднять веки" удалось только после радикальной пластической операции: хирург подтянула кожу и убрала фрагмент размером около 30 на 15 см, чтобы глаза открылись.

Лорду была назначена терапия, чтобы привести состояние глаз в норму. Со слов хозяйки, после операции щенок впервые увидел белый свет и "был в шоке".

Сейчас Лорд отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который увидел впервые за 4,5 месяца жизни, отметили в ведомстве.

