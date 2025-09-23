23 сентября, 08:00Общество
Московские ветврачи восстановили зрение шарпею, удалив складки кожи над глазами
Фото: ГБУ "Мосветобъединение"
Специалисты Советской ветклиники помогли прозреть шарпею, которому не давали видеть кожные складки на голове. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.
В ведомстве отметили, что 4,5-месячный щенок по кличке Лорд попал на прием к хирургу-офтальмологу Наталье Павловой.
"Характерные для данной породы кожные складки у этого щенка были избыточными: они полностью закрывали глаза. Малыш практически жил во тьме, к тому же из-за нависших век развился хронический кератит и эрозия роговицы", – добавили в пресс-службе.
Лорду была назначена терапия, чтобы привести состояние глаз в норму. Со слов хозяйки, после операции щенок впервые увидел белый свет и "был в шоке".
Сейчас Лорд отлично себя чувствует и активно познает окружающий мир, который увидел впервые за 4,5 месяца жизни, отметили в ведомстве.
Ранее врачи Зеленоградской государственной ветклиники спасли кролика по кличке Мася, который страдал тяжелой и необычной формой отодектоза (заболевание, вызванное ушным клещом). Питомцу потребовалось оперативное вмешательство, поскольку уши животного были поражены практически полностью и паразитов было видно невооруженным глазом.