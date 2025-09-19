В столичной ветклинике спасли кота с разрывом мочевого пузыря

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Московские врачи помогли коту, находившемуся на грани гибели из-за разрыва мочевого пузыря. Об этом Москве 24 рассказали в столичной госветслужбе.

В пресс-службе отметили, что к хирургу-нефрологу Калининской ветклиники Екатерине Александровне Виноградовой обратились хозяева кота по кличке Пукич. У питомца была апатия, отсутствие аппетита, многократная рвота, состояние ухудшалось на глазах.

По словам владельцев, ранее у кота произошла острая задержка мочи: накануне они обратились в стороннюю клинику, где животному провели цистоцентез, взяли анализы и отпустили домой до выяснения результатов.

"Опытный нефролог Екатерина Виноградова по состоянию кота сразу предположила разрыв мочевого пузыря и мочевой перитонит. На УЗИ диагноз подтвердился: "переполнение мочой и разрыв стенок в результате закупорки и острого расширения мочевого пузыря". Кот был на грани гибели, и своевременная помощь специалиста дала ему шанс", – рассказали в ведомстве.

Пациента тут же прооперировали и зашили мочевой пузырь. Два дня кот получал интенсивную инфузионную терапию и на третий стабилизировался. Сейчас Пукич полностью восстановился, снова играет и ведет активную жизнь.

В Калининской ветклинике отметили, что острая задержка мочи – это тяжелое и крайне опасное состояние, которое может стоить животному жизни. Если питомец перестал ходить в туалет, то каждая минута на счету и необходимо сразу же обращаться в клинику.

