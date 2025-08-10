Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Специалисты Зеленоградской ветклиники впервые оказали помощь рыбе, удалив ей содержимое кисты. Об этом сообщила пресс-служба "Мосветобъединения".

" У бирюзовой акары, возрастом примерно пять–семь лет, начало расти образование на брюшке. За неделю оно быстро увеличилось, рыба стала плохо плавать и испытывать проблемы с дефекацией. Стал заметен риск разрыва опухоли", – указала организация.

После этого специалист УЗИ Татьяна Барагина провела ультразвуковое исследование и диагностировала кисту с геморрагическим транссудатом внутри. Хирург Надежда Кузина сделала пункцию и удалила содержимое кисты.

Как отметила пресс-служба, таких операций в клинике еще не делали, но процедура прошла успешно. Рыба стала активной и нормально плавать. Она будет находиться под наблюдением, поскольку врачи не исключают патологического процесса и повторного образования жидкости.

Ранее столичные ветеринары извлекли из кишечника сфинкса Коди резинового динозавра. При поступлении у кота также наблюдалась многократная рвота. Инородный предмет был обнаружен после проведения УЗИ. Коди прооперировали и вытащили игрушку, после чего он прошел курс восстановительной терапии.

