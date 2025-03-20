Столичные ветврачи приняли коргивчарку в клинике "Вешняки"

Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

В столичную ветклинику "Вешняки" на плановый осмотр привели коргивчарку по кличке Терри. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Как рассказали в ведомстве, пес попал в отлов в Якутии, после чего его фотографии увидели люди, которые давно хотели завести собаку. При встрече с новыми хозяевами Терри покорил их сердце.

"Теперь Терри москвич, у него есть дом, паспорт, модная шлейка, а главное – любящие владельцы!" – отметили в пресс-службе.

Между тем в "Вешняках" спасли бенгальского котенка Джесси, достав из ее желудка резинку от кухонной терки. Специалисты клиники после рентгена четырехмесячной кошки обнаружили у нее в желудке 20 кусков проглоченной резинки и еще два – в 12-перстной кишке и тонком отделе кишечника.

После этого Джесси отправили на эзофагогастродуоденоскопию, которую провел гастроэнтеролог и эндоскопист Ярослав Никифоров. Специалист извлек инородные тела размером до 2 сантиметров.