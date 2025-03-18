Столичные ветеринары спасли бенгальского котенка, проглотившего резинку от терки

Фото: m.vk.com/Моя Ветклиника

Столичные ветеринары спасли бенгальского котенка Джесси, достав из ее желудка резинку от кухонной терки, передает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Владельцы четырехмесячной кошки обратились за помощью в ветклинику "Вешняки". Там врачи, отправив питомца на рентген, обнаружили 20 кусков проглоченной резинки в ее желудка и еще два – в 12-перстной кишке и тонком отделе кишечника.

Фото: m.vk.com/Моя Ветклиника

После этого Джесси отправили на эзофагогастродуоденоскопию, которую провел гастроэнтеролог и эндоскопист Ярослав Никифоров. Специалист извлек инородные тела размером до 2 сантиметров.

При этом оставшиеся 2 фрагмента в кишечнике было решено не трогать и вывести естественным путем, так как перистальтика была сохранена. Это и произошло на следующий день.

Как отметили в ветучреждении, Джесси избежала полостной операции и долгого периода восстановления благодаря быстрому обращению владельцев, мастерству врача и применению современного оборудования.

"Серьезную проблему удалось решить малотравматичным методом, без единого разреза", – подчеркнули в клинике.

Ранее без хирургического вмешательства был спасен шотландский кот Феня, который проглотил ленту от подарка длиной 60 сантиметров. Столичным ветеринарам удалось достать ее, вызвав у животного медикаментозную рвоту. При этом Феня установил рекорд по самому длинному инородному телу, извлеченному в 2025 году.