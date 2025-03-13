Кота Лекса в Красной Пахре прооперировали из-за проглоченных инородных предметов

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Ветеринары прооперировали кота Лекса дважды за один месяц из-за проглоченных инородных предметов, сообщили Москве 24 специалисты ветеринарного участка "Красная Пахра".

В первый раз животное поступило к ветеринарам с отсутствием аппетита, рвотой и вялостью. Специалисты сделали УЗИ и нашли в его теле инородный предмет – мелкую резиновую игрушку. Кота выписали домой на реабилитацию.

Спустя еще две недели хозяева Лекса вновь привезли животное в клинику с такими же симптомами. Владельцы питомца рассказали, что видели кота за поеданием чего-то желтого.

УЗИ во второй раз показало инородное тело в кишечнике. В результате операции ветеринары вновь достали игрушку.

Специалисты предупреждают, что не все хозяева домашних питомцев в курсе о так называемом кошачьем пикацизме, то есть желании котов и кошек употреблять в пищу несъедобные предметы. Поэтому многие могут не обращать внимание на подобное поведение.

Ученые до конца не выяснили причины пикацизма, но он может быть вызван наличием ряда заболеваний, дефицитом нутриентов, болью либо азартом охоты. Кроме того, особая любовь котов к пластиковым или резиновым изделиям может быть связана с определенными веществами, которые входят в состав пластика.

Человек не может уловить такой запах, в отличие от кошек. Поэтому ветврачи советуют убирать из доступа подобные детские игрушки, а также различные ластики, резинки для волос и похожие предметы.

Попадание инородного тела в желудочно-кишечный тракт животного представляет опасность для жизни и может быть извлечено только с помощью хирургического вмешательства, после которого питомцу потребуется долгое восстановление.

Ранее шотландский кот Феня проглотил ленту от подарка длиной 60 сантиметров. Столичным ветеринарам удалось достать ее без операции – специалисты вызвали у животного медикаментозную рвоту, благодаря чему удалось избавиться от ленты. Кроме того, Феня установил рекорд по самому длинному инородному телу, извлеченному в 2025 году.

