Столичные ветеринары спасли проглотившую иглу собаку

Фото: телеграм-канал "Моя ветклиника"

Ветеринары из клиники в Вешняках спасли собаку Ясю, которая съела иголку прямо на глазах у хозяев. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Владельцы животного обратились в клинику, заметив, что их питомец стал грустным. В результате врачи с помощью рентгена установили, что инородный предмет расположен в пищеводе. Хирург Антон Костин с помощью эндоскопа вытащил иглу из пищевода 5-летней собаки.

Операция была проведена довольно быстро и не навредила животному. Спустя пару минут Яся смогла прийти в себя после наркоза и отправиться домой.

Несколькими днями ранее столичные ветеринары из клиники в Коптеве спасли таксу Беню с крупной грыжей и дефектом тканей более пяти сантиметров. К операции были привлечены хирург и анестезиолог. Специалисты провели герниопластику, которая включает вправление органов, установку грыжевой сетки и пластику дефекта. Также им пришлось кастрировать собаку из-за гипертрофированной простаты.

