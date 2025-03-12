Московские ветеринары спасли 12-летнюю собаку с острой дыхательной недостаточностью

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

В Донской ветеринарной клинике спасли 12-летнего йоркширского терьера Рика с острой дыхательной недостаточностью, признаками удушья и стридором. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосветобъединения".

Врачи провели питомцу антистрессовую терапию, после чего его поместили в кислородную камеру и выполнили ему ингаляцию адреналином. Спустя полчаса состояние собаки удалось стабилизировать. По рентгену врачи выявили у Рика коллапс трахеи четвертой степени.

"Трахея – это хрящевая трубка. При врожденном дефекте хряща снижается его жесткость и может возникнуть коллапс: при вдохе уменьшается просвет трахеи и приток воздуха в легкие. Чаще всего подобная генетическая проблема встречается у мелких пород или брахицефалов, с возрастом она усугубляется", – рассказали ветврачи.

После проведенных медицинских манипуляций животному назначили необходимые препараты и отправили домой.

Ранее ветеринары из клиники в Вешняках спасли собаку Ясю, которая съела иголку прямо на глазах у хозяев. Операция была проведена довольно быстро и не навредила животному. Спустя пару минут Яся смогла прийти в себя после наркоза и отправиться домой.

