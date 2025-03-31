Столичные ветеринары извлекли игрушечного динозавра из кишечника сфинкса

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Московские ветеринарные врачи извлекли из кишечника сфинкса по кличке Коди резинового динозавра, передает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Питомец поступил в ветклинику "Вешняки". Хозяева пожаловались медикам на многократную рвоту у кота. Тогда ветеринары провели УЗИ и выяснили, что в кишечнике животного находилось инородное тело.

Коту провели срочную операцию, по результатам которой из его кишечника удалось извлечь игрушечную фигурку. После этого Коди прошел курс восстановительной терапии и в настоящий момент чувствует себя хорошо. Ветеринары обратили внимание, что в последнее время животные все чаще проглатывают подобные игрушки.

Ранее медики из клиники в Вешняках спасли 7-месячного щенка, который проглотил игольницу с булавками. Владельцы кавалер-кинг-чарльз-спаниеля заметили, что их питомец по кличке Олеся съела опасный предмет, после чего поспешили обратиться за помощью. Специалисты сделали собаке рентген, подтвердив диагноз.