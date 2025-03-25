Московские ветеринары спасли щенка, проглотившего игольницу с булавками

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Ветеринары из клиники в Вешняках спасли 7-месячного щенка, который проглотил игольницу с булавками. Об этом сообщает пресс-служба ГБУ "Мосветобъединение".

Как рассказали в сети ветклиник, владельцы кавалер-кинг-чарльз-спаниеля заметили, что их питомец по кличке Олеся съела опасный предмет. Именно поэтому они обратились к ветеринарам.

Специалисты сделали собаке рентген, подтвердив диагноз. Хирург Антон Костин вместе с анестезиологом Татьяной Заиграйкиной провели операцию, вытащив все булавки. Щенок уже прошел реабилитацию и чувствует себя хорошо.

Ранее в Донской ветеринарной клинике спасли 12-летнего йоркширского терьера Рика с острой дыхательной недостаточностью, признаками удушья и стридором.

Врачи, выявив у питомца коллапс трахеи четвертой степени, провели антистрессовую терапию, после чего поместили собаку в кислородную камеру и выполнили ингаляцию. Спустя некоторое время состояние Рика удалось стабилизировать. После животному назначили необходимые препараты и отправили домой.

