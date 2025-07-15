Столичные ветеринары спасли кота с редкой патологией роговицы глаза

Фото: ГБУ "Мосветобъединение"

Столичные ветврачи прооперировали кота, страдавшего от редкого заболевания глаза. Об этом Москве 24 сообщили в столичной госветслужбе.

По данным ведомства, на прием к офтальмологу ветучастка Красная Пахра в ТиНАО Алексею Петухову поступил кот по кличке Бусик. Владельцы уточнили, что у питомца появился пузырь на глазу.



столичная госветслужба При осмотре поставлен диагноз – "буллезная кератопатия". При данном заболевании образуются характерные "пузыри" (буллы), а причиной может послужить травма роговицы, снижение иммунитета у животного (например, на фоне приема лекарств), хронические вирусные инфекции. Патология развивается стремительно, у животного снижается зрение, оно испытывает резь в глазу и головную боль.

Лечение предполагает снятие отека, защиту и поддержку роговицы, отметили в пресс-службе.

"Бусику была сделана тарзорафия – временное закрытие роговицы третьим веком, назначена местная антибиотикотерапия и другие лекарственные препараты. Через месяц Бусика ждут на снятие швов и оценку результатов терапии", – добавили в ведомстве.

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