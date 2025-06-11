На Новокузнецкой улице в Москве спасли котенка, застрявшего в трубе

Фото: телеграм-канал "Спасатели СпасРезерв"

Сотрудники общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв" вытащили котенка из трубы, служащей опорой для лестницы магазина на Новокузнецкой улице в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации.



По словам представителей отряда, заявители очень долго искали, откуда раздается мяуканье. Размер трубы небольшой, наличие внутри кота – практически невозможно. Однако котенок все же застрял внутри трубы.

Спасателям удалось выломать заглушку трубы, просунуть в отверстие штатив ловчей петли, после чего мелкими движениями рук вытащить котенка. После освобождения животное доставили в ветеринарную клинику.

Ранее сотрудник добровольческого отряда спас котенка из горячего коллектора в столичном районе Вешняки. Животное застряло в подъезде одного из домов за панелью, закрывающей трубы, на глубине около полутора метров.

Также спасатели вытащили котят из-под потолка на рынке "Мандарин", расположенном на Монтажной улице в Москве. Специалисты определили место нахождения животных по звуку, однако добраться до них было непросто – пространство над подвесным потолком оказалось плотно заполнено.