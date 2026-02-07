07 февраля, 03:57Политика
Трамп считает, что переговоры между США, РФ и Украиной идут отлично
Фото: depositphotos/Zwiebackesser
Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонние переговоры об урегулировании украинского конфликта идут очень хорошо. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами.
Также американский лидер анонсировал важные события по этому вопросу в ближайшее время. Однако подробности не привел.
В Абу-Даби 4–5 февраля состоялись уже вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Ключевым итогом встречи стало соглашение об обмене военнопленными по схеме "157 на 157".
После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг, отметив, что на данный момент не согласована даже точная дата новой встречи по урегулированию ситуации.