Трамп считает, что переговоры между США, РФ и Украиной идут отлично

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

Президент США Дональд Трамп считает, что трехсторонние переговоры об урегулировании украинского конфликта идут очень хорошо. Об этом глава Белого дома заявил во время беседы с журналистами.

Также американский лидер анонсировал важные события по этому вопросу в ближайшее время. Однако подробности не привел.

В Абу-Даби 4–5 февраля состоялись уже вторые трехсторонние переговоры с участием России, Украины и США. Ключевым итогом встречи стало соглашение об обмене военнопленными по схеме "157 на 157".

После этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возможном проведении следующего раунда переговоров в США. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эту информацию опроверг, отметив, что на данный момент не согласована даже точная дата новой встречи по урегулированию ситуации.