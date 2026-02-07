Форма поиска по сайту

07 февраля, 04:55

Политика

В Госдуме рассказали о дополнительной финансовой помощи для родителей

Фото: depositphotos/Professor25

С 1 января 2026 года в России начала действовать новая финансовая поддержка для семей – "семейная налоговая выплата". Об этом в интервью РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Она напомнила, что претендовать на выплату могут работающие родители (усыновители, опекуны или попечители), воспитывающие двух и более детей. Ключевое условие – среднедушевой доход в семье не должен превышать полуторакратной величины регионального прожиточного минимума.

Право на выплату распространяется на детей в возрасте до 18 лет. Если ребенок учится очно, возрастная планка повышается до 23 лет. При этом у заявителя не должно быть непогашенной задолженности по алиментным платежам.

Стенякина подчеркнула, что инициатива направлена на дополнительную поддержку малообеспеченных многодетных семей, в которых оба родителя трудоустроены. Порядок оформления и выплаты будет осуществляться через налоговые органы.

Ранее в Госдуме предложили расширить семейную налоговую выплату. С такой инициативой выступил председатель комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, это поможет решить проблему, когда люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, после уплаты налогов остаются с низким доходом.

