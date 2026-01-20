В Госдуме предложили расширить семейную налоговую выплату

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Семейная налоговая выплата для малообеспеченных семей с детьми в будущем может быть расширена на другие категории граждан. Об этом в интервью ТАСС сказал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он напомнил, что с этого года семьи с низкими доходами, воспитывающие двух и более детей, получили право на возврат части уплаченного налога – 7 из 13% НДФЛ. Такую практику планируется рассмотреть и проанализировать, после чего можно было бы распространить ее на семьи с одним ребенком, семьи без детей и просто на работающих россиян с небольшими доходами, отметил парламентарий.

Нилов считает, что в этом случае выплата может быть увеличена. Это призвано решить проблему, когда люди, получающие зарплату на уровне МРОТ, после уплаты налогов остаются с низким доходом.

Российские семьи могут получать налоговый вычет с 1 января. Владимир Путин выразил надежду, что эта мера станет реальным способом поддержки граждан с детьми. Все должно выстраиваться вокруг семьи, и власти стараются делать все для этого, подчеркивал президент.