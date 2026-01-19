Форма поиска по сайту

19 января, 13:41

Политика
Депутат Бессараб: подход к продлению работы детсадов должен быть выборочным

В Госдуме оценили идею о продлении работы детсадов

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Подход к продлению работы детских садов в России должен быть выборочным. Об этом Москве 24 заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Так парламентарий прокомментировала инициативу зампреда комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Натальи Москвитиной о том, что работу детсадов необходимо продлить до 20:00. Она считает, что нынешний график работы дошкольных учреждений устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей.

Бессараб отметила, что эта идея не является чем-то принципиально новым. Она напомнила, что в СССР разновозрастных детей, которых не успевали забрать родители, собирали в одну вечернюю группу.

"Сегодня подход должен быть выборочным: там, где есть реальный запрос от жителей (например в крупных городах), где дорога до детского сада занимает много времени, можно рассмотреть организацию дежурных групп до 20:00", – отметила парламентарий.

По ее словам, для реализации такого решения в первую очередь потребуется оплата сверхурочных часов одного воспитателя, который будет оставаться с детьми. Это, если будет востребовано, может быть компенсировано либо через родительскую плату, либо через оформление трудовой обязанности с соответствующей доплатой. Так удастся избежать значительной нагрузки на учреждение, уточнила депутат.

"Что касается круглосуточных групп или садов с ночевкой, они исторически были востребованы в ведомственных садах, например в период сельхозработ или на предприятиях со сменным графиком. На сегодняшний день подобные решения могут быть актуальны для конкретных муниципалитетов с особыми условиями труда населения, но требуют учета местной специфики и запросов семей", – указала Бессараб.

Резюмируя, депутат подчеркнула, что вопрос гибкого графика работы детсадов целесообразно решать на уровне местного самоуправления, без необходимости вносить изменения в федеральное законодательство.

Ранее президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова заявила, что в стране нужно активнее вовлекать родителей в жизнь детсадов. В частности, она предложила вернуть субботники в дошкольные учреждения. По ее словам, это сплотит семьи и повысит интерес к образовательному процессу.

