Эксперт Семенова: субботники в детсадах улучшат взаимодействие государства с семьями

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Детским садам следует активнее вовлекать родителей в жизнь учреждений, что помогло бы сплотить семьи и повысить интерес к образовательному процессу. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказала президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Семенова.

"Я бы усилила работу с родителями, потому что у нас век потребителей, к сожалению. В моем детстве родители с радостью (предлагали. – Прим. ред.): давайте уберемся, давайте облагородим, давайте высадим деревья, цветы и так далее. Сейчас родителей раскачать очень сложно", – пояснила Семенова.

Детский сад, по ее мнению, может стать первым уровнем, где государство способно выстроить устойчивое взаимодействие с семьями. Активность родителей на этом этапе в дальнейшем переносится и в школу, способствует появлению родительских советов и формированию взаимосвязи между системой образования и семьей.

Кроме того, Семенова предложила обсудить возвращение приготовления пищи непосредственно в детские сады. Сейчас питание в большинстве случаев обеспечивают комбинаты, доставляющие еду в учреждения. Однако такая схема, по ее оценке, неполноценна.

Эксперт пояснила, что раньше по количеству несъеденных порций сотрудники могли оперативно корректировать меню, тогда как при нынешней системе понять предпочтения детей значительно сложнее, поскольку малыши не всегда рассказывают об этом родителям.

Ранее сообщалось, что в России могут продлить работу детских садов до 20:00. Предложение аргументировано тем, что нынешний график работы дошкольных учреждений сильно устарел и не удовлетворяет потребностей работающих родителей.

Проследить за безопасностью воспитанников в эти часы, согласно инициативе, смогут нянечки или младший персонал.

