Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:54

Политика

В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для россиянок в декрете

Фото: 123RF.com/milkos

Россиянок в декрете могут освободить от уплаты пени и штрафов по кредитам. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на расширенном заседании фракции в Госдуме.

По словам парламентария, инициатива уже внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Предполагается, что проект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам будет действовать на протяжении всего отпуска по уходу за ребенком.

Слуцкий подчеркнул, что молодые матери не должны сталкиваться с финансовыми трудностями из-за штрафов со стороны банков. Также он отметил, что эта мера будет распространяться как на многодетные семьи, так и на тех, кто родил первого ребенка.

В качестве поддержки семей с детьми Минфин ранее предложил расширить налоговые льготы для данной категории граждан. Если поправки примут, то семьи с двумя и более детьми получат дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

В частности, предусматривается учет детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Также предлагается учитывать детей, рожденных после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.

Новости регионов: мораторий на ипотечные платежи могут ввести на период декретного отпуска

Читайте также


политикаобщество

Главное

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика