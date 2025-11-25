В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для россиянок в декрете

Фото: 123RF.com/milkos

Россиянок в декрете могут освободить от уплаты пени и штрафов по кредитам. Соответствующий законопроект подготовили депутаты ЛДПР, сообщил председатель партии Леонид Слуцкий на расширенном заседании фракции в Госдуме.

По словам парламентария, инициатива уже внесена на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Предполагается, что проект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки по просроченным кредитам будет действовать на протяжении всего отпуска по уходу за ребенком.

Слуцкий подчеркнул, что молодые матери не должны сталкиваться с финансовыми трудностями из-за штрафов со стороны банков. Также он отметил, что эта мера будет распространяться как на многодетные семьи, так и на тех, кто родил первого ребенка.

В качестве поддержки семей с детьми Минфин ранее предложил расширить налоговые льготы для данной категории граждан. Если поправки примут, то семьи с двумя и более детьми получат дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

В частности, предусматривается учет детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Также предлагается учитывать детей, рожденных после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.