Юрист Рыбакова: декрет может быть экономически выгоден для молодых отцов

Мужья в России стали чаще уходить в декрет вместо жен, выяснили аналитики. Чем выгоден такой отпуск и как смена традиционных ролей может повлиять на супругов, разбиралась Москва 24.

Гарантии и преимущества

Почти треть российских мужчин, состоящих в браке, выразили готовность взять отпуск по уходу за ребенком. Причем доля таких отцов выросла: если в 2024 году их было 25%, то в 2025-м стало уже 28%. А возможной подобную ситуацию назвали 12 против 15%, соответственно, говорится в исследовании SuperJob.

За последний год количество мужей, не согласных уходить в декрет, сократилось с 63 до 57%. Из них каждый третий полностью отрицает, что заменил бы "на посту" жену, а 23% считают это маловероятным.

Замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова пояснила Москве 24, что в целом отцы имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Однако по закону оплачиваться будут лишь первые 1,5 года. Процедура оформления стандартная: потребуется написать заявление и предоставить свидетельство о рождении.





Елена Рыбакова замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка за два последних года. Минимальное значение в 2025 году за полный месяц – 10 103 рубля, а максимальное – 68 995 рублей.

Вместе с тем для мужчин декрет может иметь как экономическую, так и практическую выгоду. По словам эксперта, в первую очередь это касается семей, в которых оклад мужа ниже, чем у жены.

"Понятно, что тот, кто уходит в отпуск по уходу за ребенком, потеряет 60% зарплаты, что станет ощутимым ударом по семейному бюджету. Соответственно, целесообразно, когда за ребенком ухаживает тот, кто получает меньше", – указала Рыбакова.

Весомым основанием является и статус дохода: если у мужчины он официальный, а у женщины – нет, то лучше, чтобы уходом за новорожденным занимался отец. В противном случае семье назначат минимальное пособие.





Елена Рыбакова замруководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов, почетный юрист Москвы Вообще у пап есть возможность находиться в отпуске по уходу за ребенком и работать как полный, так и неполный день. Тогда ему будут одновременно отчисляться и детские выплаты, и зарплата. Это удобно, когда мама безработная или самозанятая.

Кроме того, важно понимать, что декрет дает обоим родителям, независимо от пола, иммунитет на увольнение по инициативе работодателя, подчеркнула юрист. Плюс, даже несмотря на то что отец или мать временно не работают, им все равно начисляется трудовой и страховой стаж, резюмировала юрист.

Для гибких и устойчивых

Последствия для пары, в которой в отпуск по уходу за ребенком уходит муж вместо жены, зависят от моральных установок каждого из супругов. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился семейный психолог и сексолог Константин Никулин.

В частности, для патриархальной семьи, где мужчине отведена роль добытчика, а женщине – хранительницы очага, смена ролей разрушительна, указал эксперт. В первую очередь из-за этого пострадает либидо: тогда один из партнеров может перестать испытывать влечение к другому, считая, что он выполняет нехарактерные для его пола обязанности.



"Также есть вероятность возникновения чувства неполноценности у отца в декрете. Если в его системе ценностей воспитание детей – женское дело, но он вынужден заниматься этим, он станет испытывать скрытую агрессию или открыто упрекать мать, предъявлять ей претензии или изменять", – предупредил психолог.

Напротив, лучше всего с подобной задачей справится мужчина с гибкой, устойчивой и принимающей психикой, считает эксперт. У такого человека хватит физического и эмоционального ресурса, чтобы адаптироваться к нестабильной обстановке, характерной для первых лет жизни ребенка.

"Плюс это может быть мужчина, выросший без отца. Тогда подобная роль для него сверхценна и он готов реализовывать ее самостоятельно с избытком", – указал Никулин.





Константин Никулин семейный психолог и сексолог В целом все сложится благополучно, если пара в состоянии договориться. Главное – заранее обсудить, как распределить нагрузку. И здесь есть очень хороший вопрос: "Как ты себе это представляешь?" Потому что чем больше фокуса на ожиданиях, чем больше различных вариантов развития событий предусмотрено, тем лучше.

Супругам важно проявлять чуткость друг к другу независимо от их семейных обязанностей, подчеркнул психолог. Он отметил, что спустя время желание одного из родителей оставаться дома с ребенком может смениться потребностью реализоваться профессионально. Тогда это важно сразу же обсудить, предложив партнеру вместе подумать, как исправить ситуацию.