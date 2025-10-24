Минфин расширил налоговые льготы для семей с детьми при продаже жилья

Фото: 123RF.com/andreypopov

Минфин России предложил расширить налоговые льготы для семей с детьми при продаже жилья с учетом приобретения другого. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс размещены на официальном сайте ведомства.

В соответствии с проектом документа, семьи с двумя и более детьми получат дополнительные возможности для освобождения от НДФЛ при продаже жилой недвижимости с последующей покупкой нового жилья в целях улучшения жилищных условий.

Согласно материалам Минфина, поправками предусматривается учет детей любого возраста, если они признаны судом недееспособными. Также предлагается учитывать детей, рожденных после продажи недвижимости, но не позднее 30 апреля следующего года.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России начнет действовать семейная налоговая выплата, которая позволит семьям с двумя и более детьми и невысокими доходами снизить подоходный налог до 6%. Владимир Путин подчеркивал что система социальной поддержки должна быть прозрачной и работать в проактивном режиме.

