Лису спасли из столичной квартиры

Прокуроры спасли лиса по имени Нильс из столичной квартиры, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

В ведомство обратился житель дома на улице Викторенко и рассказал, что в одной из квартир держат дикое животное. По результатам проверки Савеловская межрайонная прокуратура установила, что в доме находится чернобурая лиса. Хозяева гуляли с животным на поводке во дворе, где также играли дети.

Кроме того, в квартире нашли 15 кур, двух петухов и двух собак. Однако содержание дикого животного в домашних условиях нарушает требования закона, поэтому трехгодовалый Нильс был передан для реабилитации и дальнейшего содержания в Московский зоопарк.

Ранее в Москве спасли провалившегося в канализационный люк спаниеля по кличке Эльза. Собака находилась на глубине 4 метра в желобе водоотводной системы по шею в воде. Голова питомца лежала на приступке, возвышающемся над водой. При этом животное не получило никаких травм, кроме царапин.

