В ТиНАО спасли кошку, неделю просидевшую на дереве

Фото: телеграм-канал 360.ru

В Троицке ТиНАО спасена кошка, которая неделю просидела на дереве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на местных жителей.

"Кошечка хорошая, не дикая. Может быть, она потерялась, может быть, ее выбросили. Мы пока не знаем, ищут ее или нет", – заявила администратор группы "Наши питомцы Троицк" по имени Ирина.

Женщина уточнила, что появился чат "Кот на дереве", благодаря которому жители наняли альпиниста и спасли животное. О том, что это не кот, а кошка, стало известно на приеме у ветеринара. Кроме того, питомца положили под капельницу.

Ранее на юго-востоке Москвы спасли двух кошек, замурованных в результате замены труб. Выяснилось, что животные оказались внутри теплотрассы у одного из домов на Лермонтовском проспекте.

В результате пришлось раскопать участок. Животные во время заточения не похудели и "сразу побежали ласкаться и гладиться".

