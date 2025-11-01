Житель Сингапура спас кошку от питона и извинился перед ним

Фото: телеграм-канал 360.ru

Житель Сингапура Маркус Ли спас уличную кошку от питона, а затем извинился перед ним, сообщает Mothership.

Пост о схватке со змеей мужчина опубликовал в соцсети. Он рассказал, что вечером шел вдоль улицы и услышал странные звуки. Ли пригляделся и увидел, что в кустах питон душит кошку. После этого он поднял рептилию за хвост и начал трясти ее, чтобы та выпустила добычу.

Затем сингапурец наступил на обоих животных, чтобы попытаться их разнять. В итоге он еще раз несколько раз встряхнул питона, и тот отпустил кошку, после чего она сразу убежала в темноту.

В своей публикации Ли извинился перед змеей, что лишил ее ужина. При этом мнения пользователей Сети по этой ситуации разделились. Одни заявили, что мужчина вмешался в естественный ход жизни, а другие похвалили его за спасение животного.

Ранее жителя Китая объявили пропавшим без вести после укуса ядовитой змеи в прямом эфире. Во время трансляции китаец выкапывал рептилий из земли, и одна из них его укусила.

Мужчина позвонил в службу спасения, после чего эфир завершился. При этом найти пострадавшего не удалось ни в больнице, ни на месте раскопок, указали СМИ.