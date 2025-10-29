29 октября, 11:49Происшествия
В США сбежали лабораторные обезьяны, зараженные гепатитом С и COVID-19
Фото: x.com/mallorysmithtv
В американском штате Миссисипи в результате дорожной аварии на свободе оказались макаки из Тулейнского университета, зараженные вирусами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию США.
Грузовик, перевозивший обезьян, попал в ДТП на трассе I59 в районе отметки 117-й мили. Впоследствии полиция распространила предупреждение, что макаки являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19.
"Они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними", – предупредили правоохранители.
Позже удалось поймать и уничтожить всех животных, кроме одного. Его поиски продолжаются.
Ранее сообщалось о побеге индийского калао из Ленинградского зоопарка. Птица улетела во время своего переселения в зимний вольер. Спустя несколько дней ее удалось вернуть в зоосад.