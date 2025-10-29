В США сбежали лабораторные обезьяны, зараженные гепатитом С и COVID-19

Фото: x.com/mallorysmithtv

В американском штате Миссисипи в результате дорожной аварии на свободе оказались макаки из Тулейнского университета, зараженные вирусами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию США.

Грузовик, перевозивший обезьян, попал в ДТП на трассе I59 в районе отметки 117-й мили. Впоследствии полиция распространила предупреждение, что макаки являются переносчиками гепатита С, герпеса и COVID-19.

"Они агрессивны к людям и требуют средств индивидуальной защиты для контакта с ними", – предупредили правоохранители.

Позже удалось поймать и уничтожить всех животных, кроме одного. Его поиски продолжаются.

