NYP: житель США прогнал медведя со своего участка, переодевшись медведем

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Житель американского штата Северная Каролина прогнал пробравшегося к нему на задний двор черного медведя необычным способом. Для этого мужчина сам переоделся в медведя, сообщает New York Post.

Видео распространилось в соцсетях – на кадрах мужчина в ростовом костюме медленно подходит к животному, машет руками, топает по земле и бьет по капоту машины.

Как отмечает издание, после этого настоящий медведь ушел с участка.

В ноябре 2024 года жители США попытались получить страховку через инсценировку нападения медведя. Двое фигурантов дела утверждали, что их автомобиль Rolls Royce Ghost был поврежден медведем, который проник в салон через открытое окно. В качестве доказательства они предоставили видеозапись.

Страховая компания заподозрила мошенничество. Выяснилось, что медведь на самом деле был человеком в костюме. Кроме того, следователи выявили еще два заявления в страховые организации от тех же людей.