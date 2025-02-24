Calhoun Journal: в США сбежавшие из клетки свиньи загрызли мужчину

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В американском городе Пидмонт сбежавшие из клетки голодные свиньи загрызли мужчину. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на издание Calhoun Journal.

Отмечается, что тело американца нашли местные жители под автомобилем. По версии правоохранителей, там мужчина пытался спрятаться от животных.

Ранее в Индии львица утащила семилетнюю девочку в лес и растерзала ее. Дикое животное напало на ребенка, когда она вместе с мамой возвращалась домой с фермы.

До этого в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на 25-летнего мужчину, который работал в поле около границы национального парка Дудхва, и утащил его на соседнюю плантацию.

