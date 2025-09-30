Индийский калао сбежал из Ленинградского зоопарка

Фото: 123RF/panuruangjan

Большой индийский калао улетел из Ленинградского зоопарка в направлении Александровского парка. Это произошло при его переводе в зимний вольер, сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

Зоосад подчеркнул, что птица появилась на свет в зоопарке, где и выросла, поэтому она не приспособлена к самостоятельной жизни. Здоровью калао могут навредить похолодание, отсутствие привычного рациона питания и стресс.

Горожан, которые заметят ее, призвали звонить в зоопарк и не трогать птицу.

"Если птица сидит на земле и вам удалось к ней приблизиться, аккуратно накиньте на нее плотную ткань: пальто, куртку или плотное покрывало. Это ограничит ее обзор и успокоит", – указано в сообщении.

Большой индийский калао является самой крупной птицей из рода двурогих птиц-носорогов. Длина ее тела составляет 1,5 метра.

Ранее более 100 молодых макак, содержащихся в "обезьяньем детском саду", вырвались на волю и напали на полицейский участок и жилые дома в Таиланде. Правоохранители отстреливались от приматов с помощью рогаток. В результате животных поймали и вернули в питомник.

