13 января, 15:04

Политика

В ЕП предложили использовать долг США перед ЕС для давления в ситуации с Гренландией

Фото: depositphotos/zouris

Чтобы надавить на США в ситуации с Гренландией, можно использовать американский долг Евросоюзу, предложила лидер фракции "Обновление Европы" в Европарламенте Валери Айе. Фрагменты выступления опубликованы на ее странице в Х.

Она обратила внимание, что ЕС владеет активами на сумму 1,5 триллиона долларов, а Штаты должны рефинансировать несколько триллионов долларов в год.

"Это очень эффективное оружие, которое мы до сих пор не использовали, но, возможно, нам придется его использовать, и не нужно этого бояться", – подчеркнула Айе.

Она также отметила, что Евросоюз может закрыть для США свой рынок с 450 миллионами потребителей, и задалась вопросом, хотят ли американские компании иметь доступ к этому рынку.

Помимо этого, по ее мнению, утверждения о прекращении существования НАТО в случае нападения главы Белого дома Дональда Трампа на Гренландию имеют важное значение. По ее словам, граждане США и политики "верят в НАТО", в отличие от американского президента, однако это остается "мощным рычагом" с точки зрения политических посланий.

По мнению Трампа, Китай или Россия могут "взять" Гренландию, если этого не сделают Штаты. СМИ сообщали, что лидер США приказал разработать план по захвату Гренландии. Поручение было дано Объединенному командованию специальных операций (JSOC), однако комитет начальников штабов оказал сопротивление.

Тем временем законопроект об "аннексии Гренландии и предоставлении острову статуса штата США" был внесен в конгресс. Он разрешает Трампу принять необходимые шаги, чтобы присоединить остров.

В свою очередь, Евросоюз начал разрабатывать планы потенциальных санкций в отношении американских компаний, если Вашингтон не откажется от претензий на Гренландию.

